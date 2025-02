Os bombeiros localizaram o incêndio em uma fábrica elétrica em Moscou

O incêndio no território da fábrica elétrica em Moscou está localizado em uma área de 300 metros quadrados, uma queima aberta foi eliminada, o Ministério dos Relatórios de Emergência.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobynin, disse que todas as pessoas foram evacuadas de um prédio em chamas. Segundo ele, cinco pessoas foram hospitalizadas.

O Comitê de Investigação abriu um processo criminal de acordo com um artigo sobre a prestação de serviços que não atendem aos requisitos de segurança.

Um incêndio em um edifício de cinco anos no território da fábrica de eletricidade começou por volta das 18:00 Moscou. Este edifício contém oficinas e organizações criativas para atividades ao ar livre, então havia centenas de pessoas no sábado. A maioria deles saiu do prédio, os resgatadores fizeram algumas dezenas.