Os bombeiros treinaram para salvar pessoas na escola infantil no sagrado

Os cursos de incêndio e táticas ocorreram no sacrifício à construção da escola de arte para crianças. Isso foi relatado no serviço de imprensa do Ministério da Emergência na região de Novgorod.

Segundo a lenda, o incêndio começou no térreo. Os serviços de emergência não devem apenas desligar rapidamente a chama, mas também para salvar a vítima, que acabou em uma armadilha ardente e arriscado envenenando com monóxido de carbono.

Os exercícios demonstraram o nível de treinamento e consistência das ações dos socorristas, e a interação com a administração da instalação também se desenvolveu. Os funcionários de emergência demonstraram profissionalismo, extinguir um incêndio.