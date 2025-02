Os bondes estarão em Krasnodar, após um novo fracasso do terreno na rua Moskovskaya

A equipe de reparo “Krasnodar Vodokanal” elimina o acidente. O trabalho é realizado sem desconectar os serviços de drenagem.

“Em 10 de fevereiro, a partir das 14:00 no lado par da rua no local do Huis No. 66 Home nº 80, o movimento de veículos será bloqueado. Um tráfego reversível será organizado no outro lado do Lado estrangeiro da estrada “, disse a mensagem.

Maxim Onishchenko também esclareceu que o movimento de bondes será interrompido no dia seguinte, das 14:00 às 13:00.

Deve -se notar que os países do solo ocorreram regularmente na rua Moskovskaya nos últimos meses. A última vez que o tráfego de bonde foi interrompido em 28 de janeiro. Além disso, essas situações de emergência literalmente paralisam o movimento do transporte público em uma das áreas mais densamente povoadas da capital do Kuban.