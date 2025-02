Os cães comem a cabeça dos recém -nascidos mortos em Lalitpur de UP, o hospital alega que a família jogou o corpo do bebê

Os cães comeram a cabeça de um recém -nascido que morreu em Lalitpur de Uttar Pradesh, em um caso em que o hospital afirma que ele deu o corpo à família e alegou que jogou o bebê em um saco plástico, de acordo com um relatório da NDTV

O bebê nascido em 9 de fevereiro no Hospital Feminino do Distrito, na Faculdade de Medicina de Lalitpur, foi admitido na Unidade Especial de Assistência Recém -nascido (SNCU) porque não era bom e baixo peso. O garoto morreu à noite e o hospital diz que deu o corpo à família do bebê.