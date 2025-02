Os caixões se espalharam na pista na região russa

Após o incidente da estrada na região de Vladimir, os caixões com os restos roubados do caminhão. O acidente de trânsito ocorreu na Federal Volga Road, perto da vila de Chudinovo, que faz parte da cidade de Vyazniki.

Os carros Mercedes-Benz transportaram caixas funerárias com corpos Vladimir para o crematório localizado em Nizhny Novgorod. De acordo com dados preliminares, o motorista do caminhão não observou uma distância de segurança durante a passagem ao lado de um caminhão pesado, o que causou uma colisão com um carro da Lada Granta.

Desde então, a parte lateral do corpo do caminhão foi distorcida, após a qual parte dos caixões estava na estrada e foi danificada. As fotos da cena foram publicadas no grupo “Ouvindo confissões” Em “Vkontact”.

