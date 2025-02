Os caminhos clínicos das iluminos do FDA para transplantes de rim de porco em humanos

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA. O estudo liderado pela United Therapeutics Corp começará com seis pacientes que enfrentam doença renal no estágio terminal, finalmente se expandirá para incluir 50 pacientes com insuficiência renal. Espera -se que o primeiro transplante ocorra em meados de 2015.

De acordo com um comunicado publicado pela empresa na segunda -feira, os pacientes receberão um transplante de Ukidney, seguido de um período de monitoramento de transplante de 24 semanas. Os participantes continuarão a ser seguidos pelo resto de suas vidas, mesmo para sobrevivência, função de Ukidney e monitoramento de infecções zoonóticas4, durante esse período.

A primeira coorte incluirá seis transplantes em dois centros, com um período de espera de 12 semanas entre o primeiro e o segundo transplante. Os dados serão revisados ​​depois que esse grupo de pacientes atingir pelo menos 12 semanas após o transplante para determinar se o estudo deve continuar.

A United Therapeutics também indicou que as plantas interagem com o FDA após a conclusão dos seis primeiros transplantes. Se os resultados de segurança e eficiência forem suportados, o tamanho da amostra será aumentado para um total de até 50 participantes para permitir que o estudo apoie o registro, com centros de transplante adicionais que devem ser adicionados ao estudo.

Os estudos podem ser um avanço para as pessoas que precisam de um transplante de rim. Estima -se que mais de 37 milhões de americanos tenham doença renal crônica, de acordo com os dados de 2021 dos centros de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos. Os pacientes que precisam de um transplante de rim podem esperar até cinco anos antes do procedimento, com o risco de complicações que surgem durante esse período. Estima -se que 12 pessoas morram todos os dias enquanto esperam um rim, de acordo com a National Kidney Foundation.

O objetivo da United Therapeutics é aumentar o número de órgãos disponíveis para o transplante, a empresa. Vice -Presidente Executivo de Desenvolvimento de Produtos e Xenotransplant, em comunicado.

No ano passado, os médicos transplantaram com sucesso um rim de carne de porco editado geneticamente produzido pela Engenesis Inc. usando a tecnologia de edição de genes CRISPR em um homem de 62 anos pela primeira vez. O homem morreu dois meses depois, mas o hospital onde recebeu o transplante disse que não havia indicações de que o transplante era a causa.

