Os cientistas alertaram sobre a tempestade magnética na Terra em quarto fevereiro

As interrupções geomagnéticas com capacidade de 4 pontos serão previstas na terça -feira, 4 de fevereiro. A velocidade do vento solar será médio.

As pessoas sensíveis ao mete devem cuidar de sua saúde, manter os medicamentos à mão.

Os cientistas estimam a chance de tempestades magnéticas de 26 %.

A astrofísica observou que o sol agora está ativamente mais do que nunca. Sete surtos foram registrados por dia. E se a expressão do plasma ocorreu no lado invisível do sol, as zonas de atividade elevada agora estão diretamente em frente à terra na área de impacto máximo.