Pesquisadores estrangeiros descobriram que o uso de iogurte natural sem aditivos extras no café da manhã ajuda a reduzir o risco de câncer de cólon.

Como o Sun relata em relação aos cientistas, mesmo parte do iogurte por semana reduz o risco de uma doença perigosa. A eficácia do produto foi ainda maior com o uso regular de iogurte duas vezes por semana.

Especialistas observaram que o efeito positivo do produto no intestino está associado a uma mudança no microbioma e na bifidobactéria que tem um efeito anti -inflamatório.

O risco de câncer é reduzido “mantendo uma microflora intestinal equilibrada, que pode ajudar a excluir micróbios nocivos”, disseram especialistas.

Foi relatado que cerca de 150 mil pessoas participaram do trabalho dos pesquisadores.

Anteriormente, um endocrinologista, candidato a ciências médicas Oksana Mikhaleva, notou que açúcar, conservantes, corantes, estabilizadores, podem adicionar emulsificantes ao iogurte de varejo. Tais aditivos não tornam o produto útil. Enquanto estiver em iogurte natural – apenas leite e bactérias fermentadas de leite. Ele pode ser usado em uma dieta saudável, dar crianças, mas esse produto também é armazenado de três a cinco dias.