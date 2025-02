Estamos falando de uma pinguícula alpina de Ziryanka. Nos nenets autônomos Okrug, o número desse tipo de planta é pequeno. Desde até 2020, o Zrayyanka Alpine foi incluído no Livro do Nao Red com a categoria de “visão rara”. Mas a expansão da pesquisa botânica no distrito nos últimos 15 anos revelou novos habitats. Agora, esse tipo é transferido para solicitar como aqueles que precisam de atenção especial, a página de reserva oficial nos relatórios de contato.

Vamos lhe contar como o mecanismo de suprimento elétrico funciona com artrópodes. A planta possui dois tipos de glândulas – o caule para atrair e sentar para preservar e digerir a produção. Insetos, aranhas e carrapatos escorregam ou voam nas folhas, cola -o graças a segredos pegajosos. Zrayyanki tem um dos adesivos naturais mais poderosos. Então as folhas giram ao redor das bordas para que a vítima não funcione. Depois disso, as enzimas começam a ser liberadas com glândulas para digerir a produção. A concha seca é surpreendida pelo vento.

Estudos sobre nutrição de gordura mostram que, na maioria das vezes, a presa de gordura alpina são representantes da classe Nogoch -Tokhostok (Colmémobol) e subaquática subaquática (mosquito) de longo prazo. Os carrapatos também atendem a grandes quantidades, mas devido ao seu pequeno peso, dificilmente desempenham um papel em uma biomassa comum.

Zrayyanka só floresce depois de alguns anos. A polinização ocorre usando moscas.

Zrayyanka (“Pinguis” du latin – graxa) é chamado por causa de uma gordura, semelhante ao óleo, sensações das folhas. Fettkraut alemão – literalmente significa “gordo”, com manteiga inglesa – “o óleo deve”.

A descoberta mais ao norte está em Spitsbergen em Ringhortalen. O mais alto – 4100 m no Himalaia.

Plantas do tipo de gordura têm sido usadas em medicina popular contra feridas, tumores, ishias, doenças gastrointestinais, pulmões. Tudo devido à presença de Cannamics na planta.

Na Suécia, o Zrayyanka foi usado para preparar o produto lácteo viili. As folhas frescas foram colocadas no fundo da peneira e derramadas com leite. O leite em pé foi deixado por vários dias até engrossar até uma consistência homogênea. Acabou sendo algo semelhante ao iogurte, mas com uma textura mais viscosa.