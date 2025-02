Os cientistas descobriram quem é mais generoso – homens ou mulheres

A revista PLOS One relata que o estudo lidou com 1.161 voluntários. Durante o experimento, os participantes receberam 10 euros e se ofereceram para decidir qual parte da quantia estava pronta para dar ao segundo jogador anônimo. É claro que ele não pôde afetar o tamanho do ‘presente’ e recebeu exatamente o valor que o primeiro participante o deixou.

O experimento foi realizado em 2020 e depois repetido em 2022 e 2023. Como resultado, verificou -se que as mulheres eram muito mais generosas que os homens e 40 % mais dinheiro dava anônimo que os homens.

As pessoas mais generosas eram abertas e tolerantes a outras pessoas. Mas mulheres com ótimas habilidades analíticas acabaram sendo mais espasmódicas.