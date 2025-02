Rosrybolovstvo: As praias do Azov Coste serão protegidas da água -viva

Os especialistas do Azov Research Institute of Fisheries (AZNIRH) criaram um sistema inovador de redes de proteção projetado para proteger equipamentos de pesca e áreas costeiras da invasão de Medus. O fato é que a invasão de habitantes escorregadios pode atrapalhar a temporada de festas no mar de Azov, na região de Zaporizhzhya.

Este projeto foi submetido para a discussão do Conselho Científico e Frota do Sea Azov-Black, sob a direção do vice-chefe da Agência Federal de Rosrybolovstvo Vasily Sokolov. Segundo representantes de Rosrybolovstvo, os especialistas em Aznirh propuseram o conceito de um sistema experimental para a instalação de redes de alongamento de proteção. Essas redes permitirão que você proteja os instrumentos de pesca e as praias de um jato de água -viva. Os testes estão planejados para 2025-2026. Paralelamente, está em andamento o desenvolvimento de dispositivos especiais para a extração de água -viva.

O ministério enfatizou que a reunião havia sido paga a uma diminuição nos efeitos nocivos da água -viva no mar de Azov. Atualmente, a regulamentação em grande escala da população de Medus é impossível, porque sua redução em seu número pode prejudicar outros habitantes do ambiente aquático, escrito “Agência de imprensa Donetsk”.

Anteriormente, escrevemos que, em um incêndio na sede dos voluntários da Anapa, duas toneladas de produtos queimaram.