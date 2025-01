Os cineastas do Game Changer enfrentam o crime cibernético por causa da versão pirata do filme de Ram Charan, registram reclamação

Game Changer, estrelado por Ram Charan, estreou nas telonas em 10 de janeiro em meio a cineastas preocupados. Vamos descobrir por que os cineastas estavam ansiosos em vez de entusiasmados antes do lançamento do filme mais esperado do ano.

Algumas pessoas notáveis ​​vazaram o filme online logo após seu lançamento. Esses mesmos indivíduos teriam ameaçado os cineastas antes do lançamento do filme. De acordo com o relatório Aakashavaani, os produtores abriram um processo contra essas pessoas que vazaram a impressão em HD do filme online, em uma tentativa de reprimir os acusados.

Em uma postagem em Poderemos ver algumas prisões em breve.”

O relatório sugere que um total de 45 pessoas são suspeitas de envolvimento na fuga. O caso está sendo investigado pela polícia do cibercrime para confirmar se esses 45 indivíduos agiram de forma independente, em grupo ou buscaram apoio de atores externos. As provas fornecidas pelos criadores serão utilizadas como um documento importante na investigação.

Além disso, os produtores do filme Game Changer alegaram que uma campanha planejada foi organizada para espalhar a negatividade sobre o filme. Com base nisso, foi apresentada uma denúncia alegando que certos clipes e sequências importantes do filme de Ram Charan foram compartilhados nas redes sociais.

Coleção de bilheteria do Game Changer, dia 4 No dia 4, o filme chegou $4,8 milhões de dólares líquidos nas bilheterias nacionais até as 19h20, sugerem as primeiras estimativas do rastreador da indústria cinematográfica Sacnilk.

O analista de comércio de filmes Taran Adarsh ​​​​em uma postagem sobre o típico crescimento/salto substancial “O que era esperado de um filme de grande orçamento altamente aguardado.”

Ele acrescentou: “Embora o total de três dias seja respeitável, o resultado geral deveria ter sido mais forte, especialmente considerando os altos custos envolvidos”.

Fonte