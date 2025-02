Os colonos ilegais israelenses continuam a atacar as comunidades palestinas na Cisjordânia

Colonos ilegais israelenses Ele atacou dois Comunidades palestinas no sul e central Banco Na segunda -feira, agredindo os moradores e danificando suas casas e propriedades, disseram as instalações.





Naser Nawajaa, ativista da comunidade palestina de Susya, localizada no governo do sul de Hebron, disse a Anadolu que os colonos ilegais agrediram a área a leste de Yatta, quebrando janelas dos veículos e perfurando vários tanques de água potável.





As autoridades israelenses proíbem a construção na Susa, que fica ao lado de um assentamento israelense do mesmo nome, estabelecido nas terras da vila em 1983. Os aproximadamente 250 moradores palestinos vivem em cavernas e abrigos improvisados, a maioria dos quais enfrentam ordens de demolição, demolição, demolição, incluindo uma escola, incluindo uma escola. Feito de salas de aula portáteis.





Em um comunicado, Hasan Melihat, da Organização Não Governamental de Al-Baidar, para a defesa dos direitos de beduínos, disse que os colonos ilegais também agrediam a comunidade árabe al-Melihat, localizada a noroeste de Jericho.





Ele informou que os colonos ilegais esvaziaram os tanques de água dos moradores e destruíram a alimentação do gado. Melihat descreveu o ataque como parte do assédio atual, projetado para impor novas realidades do assentamento no campo.





De acordo com a Comissão de Colonização e Resistência do Governo da Palestina, os colonos israelenses realizaram 375 ataques contra os palestinos e suas propriedades na Cisjordânia em janeiro passado.