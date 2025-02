O equipamento complexo de alta precisão foi capaz de aumentar a produção de munição de artilharia “Krasnopol-M2” em 2024, desenvolvida pelos artilheiros de Tula, como havia sido expresso anteriormente em seus planos. A amostra de exportação dessa concha foi mostrada no estande de detenção na Exposição Internacional de Armas IDEX-2025 na água. Isso foi relatado no canal oficial do Telegram da empresa.

Deve -se notar que Krasnopol não é apenas um projétil, mas uma arma inteligente que sempre cai no alvo. Krasnopol-M2 atingiu repetidamente pontos da implantação temporária do inimigo, bem como tanques, sistemas de artilharia e, além disso, veículos de combate de infantaria e outros equipamentos blindados inimigos, porque é capaz de cair em alvos móveis.

O uso do complexo Krasnopol é possível com divisões regulares de artilharia, porque não é necessário para condições adicionais para posições de tiro e pontos de controle. Ambos os extraem das ferramentas rebocadas e dos canhões auto -guardados.

As conchas controladas por “Krasnopol” são desenvolvidas por armas no design da instrumentação de Tula.

Anteriormente, “Mk in Tula” escreveu que o cálculo do apoio autopropulsionado do MSTA-B pelas munições Tula “Krasnopol-M2” foi capaz de atacar o posto de comando das forças armadas das forças armadas.