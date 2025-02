Os compradores de álcool de Délhi podem ir para Noida, Gurugram, já que a política de bebidas alcoólicas expande as opções. Verifique como

É provável que os residentes de Delhi estejam indo para Noida ou Gurugram em Uttar Pradesh, seus vizinhos da NCR, para comprar álcool, já que as ações da capital nacional estendem.

Anteriormente, em janeiro, as empresas de álcool pequenas e médias se opunham ao novo sistema de pontos baseados em pontos baseados em pontos, dizendo que favoreceria lojas maiores e levaria a desigualdades do mercado. O pedido também limitou o cálculo dos pontos de venda de licores a apenas marcas comerciais registradas no Departamento Fiscal Especial de Delhi. O promotor da Jagatjit Industries e o diretor de reestruturação de Roshini Santah Jaiswal disse à Mint: “O consumidor em Delhi está livre para escolher. Se um sistema como esse prioriza marcas maiores, como haverá novas marcas e marcas nacionais que às vezes podem ter uma estratégia hiperlocal?

O movimento foi posteriormente atrasado antes das eleições da Assembléia de Délhi.

É uma solução? Noida, Gurugram oferece opções para compradores de Delhi Agora, com o governo da UP, aprovando sua política tributária especial para o ano fiscal 25-26, os cidadãos de Delhi podem optar por comprar na região da NCR. Várias mudanças incluem o sistema de loteria eletrônica para alocação de licores e lojas ‘Bhang’ (cannabis).

Delhi é um mercado estatal de álcool e vendas de bebidas alcoólicas na cidade, é gerenciado exclusivamente por quatro entidades administradas pelo governo: a Corporação de Desenvolvimento de Infraestrutura e Infraestrutura do Estado de Delhi (DSIIDC), Delhi Tourism and Transportation Development Corporation (DTTDC), O Delhi State fornece suprimentos civis de suprimentos de suprimentos (DSCSC) e a cooperativa cooperativa (DCCWS) do Delhi Consumer.

Os problemas com o portal de licenciamento têm sido outro problema para os compradores de Délhi. Em setembro de 2024, o portal do departamento de impostos especial foi em tempos de inatividade, o que levou a problemas para restaurantes e pontos de venda para fazer pedidos e atualizar o estoque de bebidas alcoólicas.

As políticas de bebidas do estado também estão sob escrutínio com os líderes do Partido Aam Aadmi, Arvind Kejriwal e Manish Sisodia no radar da Diretoria de Controle de Configuração (ED) no caso de golpe da política de bebidas alcoólicas (2021 -22) de Delhi (2021-22).

Fonte