Quando o Exército Vermelho atingiu os portões de Auschwitz -birkenau em 27 de janeiro de 1945, ele libertou os prisioneiros que foram deixados no campo de destruição pela SS, mas não levou à liberdade para a Polônia ou a Europa. Sobre os ombros amplos do comunismo, o legado de uma experiência semelhante, anterior e destinada a sobreviver ao colapso do nazismo. Os Pils alemães, abreviação de Konzentction Lager (KZL, campo de concentração) em Gulag russo (sigla para Gosudarstvennyj Lowerj, direção central dos campos de trabalho coletivo, oficialmente adotado em 1930). Se perseguições e deportações eram uma ferramenta usual de repressão política, também na época dos Romanovs, Lenin acrescentou o elemento da cientificidade sistemática e seu sucessor Stalin, que fez um modelo industrial, como o sistema nazista que no horrível repertório dos Scaggers O dano absoluto do shoah (…) é nascimento

Clique aqui, registre -se gratuitamente em libroquotidiano.it e leia o artigo integral de Marco Patricelli