Os contratados de Maharashtra afirmam que as cotas no valor de 1 lakh crore não pagam, ameaça a greve

Os contratados em Maharashtra cambalearam desde que os vários departamentos governamentais do estado não conseguiram pagar mais de Rs 1 lakh crore nos últimos oito meses. A Associação de Empreiteiros do Estado de Maharashtra (MSCA) concedeu um ultimato, que ameaça os protestos generalizados de 5 de fevereiro se suas demandas não forem atendidas.

O presidente do MSCA, Milind Bhosale, disse que as letras não pagas do Departamento de Obras Públicas (PWD) chegam apenas a quase 46.000 milhões de rúpias desde julho de 2024. Ele disse que quase 4 lakh empreiteiros e 4 trabalhadores de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões das rupias nos setores de infraestrutura e desenvolvimento enfrentam dificuldades financeiras.

“Em vez de abordar nossas preocupações, o governo se concentra na distribuição de presentes para publicidade”, afirmou Bosale.

Dada Ingale, presidente que trabalha na Associação de Contratantes de Mumbai, declarou que os 600 milhões de rúpias em projetos de lei permanecem sem remuneração em três divisões do Círculo de Mumbai.

“Muitos pequenos contratados e jovens desempregados investiram em projetos de desenvolvimento, mas os pagamentos atrasados ​​os impactaram severamente mental e financeiramente”, disse ele.

A associação disse que um total de Rs 1,09,3 bilhão de rúpias está pendente de faturas com vários departamentos. De acordo com a agência contratada, o Departamento de Obras Públicas (Rs 46.000 milhões de rúpias), a Missão Jal Jeevan (Rs 18.000 milhões de rúpias), Desenvolvimento Rural (Rs 8,6 bilhões de rúpias), Departamento de Irrigação (Rs 19.700 milhões de rúpias) e Desenvolvimento Urbano tem que pagar Rs 17.000 milhões de rúpias. .

Fundos atribuídos para presentes em vez de pagamentos?

Os contratados ficaram chateados com esquemas como Ladli Behna YojanaEles foram lançados antes das eleições da Assembléia pelo governo lideradas por Eknath Shinde, estão recebendo fundos prioritários enquanto os pagamentos de infraestrutura são ignorados. O esquema, que beneficia 2,43 milhões de rúpias, custou mais de 21.000 milhões de rúpias para o tesouro do estado.

Apesar de uma crise financeira em outros setores, o principal vice -ministro e o Ministro das Finanças, Ajit Pawar, esclareceram que os pagamentos sob o esquema não seriam revogados, mesmo que alguns destinatários mais tarde não fossem elegíveis.

O governo garante a alocação de fundos

Enfrentando a raiva dos contratados, Yogesh Kadam, Ministro do Estado das Damas (Urbano) e Desenvolvimento Rural, rejeitou as acusações de falta de pagamento, indicando que o desembolso do fundo foi adiado devido ao código de conduta eleitoral. Ele garantiu que as disposições seriam tomadas na próxima sessão de orçamento.

O Ministro das Obras Públicas, Shivendra Raje Bhosale, disse que o Departamento de Finanças está trabalhando na limpeza de faturas pendentes em parcelas.

A sessão de orçamento de Maharashtra está programada para o início de março, com Ajit Pawar revisando as despesas e a receita do departamento. No orçamento do ano passado, anunciaram um milhão de rupias de Rs 1 lakh para os principais esquemas de esquemas, destacando um déficit de receita de 20.151 milhões de rúpias, um déficit fiscal de Rs 1,1 lakh milhões de rúpias e uma dívida estadual superior a Rs 7 lakh crore.