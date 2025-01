Os corpos de 757 soldados mortos foram devolvidos à Ucrânia. relatado Equipe de Coordenação Ucraniana para Tratamento de Prisioneiros de Guerra.

A maioria dos mortos (451 pessoas) lutou na direção de Donetsk. Outros 137 corpos foram devolvidos de Zaporozhye, 71 de Bakhmut, 51 de Ugledar e 13 de Luhansk. A sede da coordenação observa especificamente que 34 cadáveres foram devolvidos dos necrotérios na Rússia.

A devolução do corpo, segundo a sede, foi possível graças ao trabalho conjunto de vários departamentos e estruturas ucranianas, bem como à ajuda do Comité Internacional da Cruz Vermelha. Num futuro próximo, os investigadores, juntamente com especialistas, determinarão as identidades das vítimas.

O lado russo ainda não anunciou oficialmente a troca. No entanto, de acordo com o canal de telegramas “Informante Militar”, os corpos de 49 soldados mortos foram devolvidos à Rússia. Ele não especificou a fonte dos dados.

A anterior troca de corpos ocorreu em 20 de dezembro de 2024. Neste quadro, a Ucrânia recebeu 503 corpos de militares caídos, a Rússia – 42 corpos. Antes, a troca ocorreu no final de novembro, quando os corpos de 502 soldados mortos foram devolvidos ao lado ucraniano e 52 à Rússia.

