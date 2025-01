Os crentes de Kaluga comemoram o dia de Afanasyev

A Igreja Ortodoxa lembra os santos Atanásio e Cyril, que defenderam a Igreja contra os ataques dos hereges.

Athanasia foi acusado de uma vida depravada, mas provou sua inocência e chamou Lomonos pelo fato de que as geadas sérias chegaram naquele dia.

As pessoas acreditavam que, naquele dia, as bruxas voam no sábado e tentam prejudicar as pessoas.

Dependendo dos sinais, você deve hoje relaxar e manter uma atitude positiva.

Este dia é considerado desfavorável para intervenções cirúrgicas e tratamento odontológico. Nem são convidados a batizar meninos e sem ter que sair.

O dia do nome é comemorado por Alexander, Afanasy, Vladimir, Dmitry, Evgeny, Emelyan, Efrem, Hilarion, Kirill, Ksenia, Maxim, Maria, Mikhail, Nikolai e Sergey.

