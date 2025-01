Os criadores de Jai Hanuman e Rishab Shetty em sopa legal por retratar ‘ofensivamente’ Deus com um ‘rosto humano’

Em meio a Ravi Shankar e Naveen Yerneni, do Mythri Movie Makers, obtendo alívio parcial no caso da debandada de Pushpa 2, eles terão que travar outra batalha legal enquanto o advogado do tribunal superior, Mamidal Thirumal Rao, abriu um processo contra Rishab Shetty, Prasanth Varma e os produtores por retratar Hanuman com “rosto humano”, relatou Tempos do Hindustão.

Para discutir o caso que abriu no Tribunal Criminal de Nampally, Mamidal Thirumal Rao realizou recentemente uma reunião de imprensa e alegou que o teaser de Jai Hanuman, lançado em 30 de outubro do ano passado, mostrava Lord Hanuman “ofensivamente”.

Ele alegou que em vez do avatar tradicional, Hanuman foi retratado com um “rosto humano”, o que coloca mais foco no “ator premiado do que em Deus”.

Ele disse, conforme citado por Tempos do Hindustão“O teaser de Jai Hanuman foi lançado em outubro pela Mythri Movie Makers, representada por seus produtores Ravi Shankar e Naveen Yerneni, dirigido por Prasanth Varma e interpretado por Rishab Shetty, um ator premiado. O pôster mostra Rishab como um rei poderoso com um corpo musculoso. Mas seu rosto é humano. Isso significa que eles retrataram ofensivamente o Senhor Hanuman com um rosto humano.”

O advogado explicou ainda o seu caso: “Rishab Shetty está no centro das atenções porque é um ator premiado e não Hanuman. Entrei com uma ação na Justiça Criminal sobre isso, que foi aceita. Apresentei meu argumento. Portanto, tenho que demonstrar como é Hanuman. Peguei exemplos de como ele está representado em diferentes países para fazer isso.”

Citando que outros cineastas tomarão liberdades cinematográficas ao representar deuses se isso for permitido, Thirumal disse: “Se deixarmos isto continuar, a geração mais jovem não saberá que Hanuman não é humano. Teremos que provar o contrário, mesmo quando se trata de outros deuses como Ganesh e Varaha Swami, quando eles fazem o que querem para ganhar dinheiro. “Não podemos permitir que isso aconteça.”

Sobre Jai Hanuman: Jai Hanuman, uma sequência do filme de sucesso de 2024 HanuMan, apresenta Rishab Shetty no papel principal. Além disso, Teja Sajja e Rana Daggubati aparecerão na sequência.

O Caso Pushpa Stampede 2: Recentemente, Mythri Movie Makers obteve alívio parcial no caso em andamento relacionado ao incidente da debandada do Sandhya Theatre em Hyderabad. No dia 4 de dezembro, durante a estreia de ‘Pushpa 2: The Rule’, uma debandada resultou na morte de uma mulher e na hospitalização de seu filho em estado crítico. Mais tarde, Arjun recebeu fiança do Tribunal de Nampally.

Fonte