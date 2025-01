Os custos do MTPL mudaram em algumas regiões e para alguns proprietários de carros

Conforme explicado na união russa de seguradoras de carros, a expansão do corredor tarifário para um seguro de responsabilidade civil obrigatória permitirá que as seguradoras reduzam as taxas para os proprietários de carros e aumentem para clientes de risco, tornando o cálculo dos prêmios de seguro mais preciso . .

“O Banco da Rússia tradicionalmente expandiu o corredor tarifário em ambas as direções. Isso permitirá que as seguradoras façam ‘descrições’ ainda mais precisas ao calcular o prêmio do seguro para um cliente específico, ou seja, avaliar clientes de risco mais caros, se necessário, mas a um preço mais alto. Abaixe as taxas para os proprietários de carros de equilíbrio ao mesmo tempo “, observou o RSA.

O corredor tarifário foi expandido em 20% para veículos a motor e caminhões com peso de até 16 toneladas, com 11,5% para ônibus que correm em rotas regulares, bem como para ônibus e bondes.

Mudanças recentes não apenas tiveram consequências para as taxas básicas das taxas de seguro para determinadas categorias de transporte, mas também para coeficientes individuais. Os coeficientes territoriais para certas áreas em particular mudaram, e esse coeficiente caiu em várias grandes cidades. É por isso que os proprietários de carros nas áreas correspondentes adotarão um seguro de responsabilidade fritora obrigatória um pouco mais barato do que os valores anteriores teriam sido o caso. deste coeficiente.

Assim, em Kazan, o coeficiente com o qual a taxa é multiplicada, por exemplo, diminuirá de 1,8 para 1,7, em Nizjni Novgorod – de 1,64 para 1,56; em Krasnojarsk – de 1,64 a 1,56; no vologra – de 1,24 a 1,21; Em Cheljabinsk – de 1,88 a 1,77. Um único coeficiente (0,68) foi introduzido para novas regiões.

Também haverá um ajuste da abordagem ao seguro de automóvel, o que significa, entre outras coisas, que os limites do corredor tarifário para seguro de responsabilidade de motor obrigatório em ambos os lados sejam expandidos em 20% para as motocicletas. Ao calcular as taxas de MTPL para motocicletas, coeficientes individuais de energia e coeficientes de servir de idade que diferem de outros veículos agora também são levados em consideração, relata a RSA.

Para os indivíduos, o coeficiente aumenta sob o acordo MTPL sem limitar o círculo de pessoas admitidas à gerência de 2,32 a 3,16.

De acordo com o chefe do sistema nacional de informações de seguros, Nikolai Galushin, serão feitos ajustes no seguro AIS após a liberação de mudanças nos regulamentos. Determinar os limites da tarifa não é um problema, mas novos coeficientes são um processo para concluir o programa. Levará algum tempo, mas de acordo com os coeficientes para as motocicletas, há um período mais longo antes que as mudanças entrem em vigor – devemos estar no prazo.