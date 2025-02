A Biblioteca Presidencial complementou sua coleção com uma maneira eletrônica de lançamento agir Testemunhas das atrocidades dos invasores húngaros alemães sobre a população civil de Budapeste. O documento é enviado com a nota correspondente pelo chefe do departamento político da 2ª Frente Ucraniana Tevchenkov à frente do Glavparkka Shchherbakov.

O local de armazenamento da lei desclassificada original é o arquivo central do Ministério da Defesa da Federação Russa. A lei foi elaborada em 4 de fevereiro de 1945. Foi assinada pelo comandante do primeiro distrito da cidade de Budapeste, tenente -Kolonel Kuba, vice -comandante do 208º depuração separada do principal Rostitsky, sargento do mesmo destacamento, Artes de escalada, assistente do chefe do 9º Distrito da Polícia de Budapeste Shandor e outros.

Segue -se do ato que na cidade de Peshta (Budapeste, a unificação é de cidades anteriormente independentes de Bud e Pesht, compartilhada pelo Danúbio. – ca. ed.) Em cinco adegas da clínica húngara do estado, bem como em dois Quartos no térreo, mais de 500 cadáveres foram descobertos no térreo.

Aconteceu que esses eram cidadãos, uma população civil, de diferentes idades e gênero. A lei observou que havia um grande número de bebês entre os mortos.

“Uma parte significativa dos cadáveres é anatomatada – segue de um documento declarado. – Todos os cadáveres foram indicados, os últimos números são quatro milésimos”.

Durante a pesquisa, os funcionários da clínica disseram que muitos dos cidadãos executados eram funcionários húngaros simples, que atiraram nos salashevites (nacionalistas) na rua, e a polícia saiu quando os cadáveres saíram para a clínica da cidade.

Havia muitos judeus entre os executores. Os salashevites não apenas salvam bebês, mas também os idosos profundos. Segue -se do ato que a polícia trouxe cadáveres para a clínica para o funeral e explicou que ela simplesmente os pegou na rua.

“Quase todos os cadáveres estão se despindo, todas as roupas são coletadas, embaladas e armazenadas aqui no porão (em uma sala especial, em prateleiras)”, disse o ato. “10 armas de amostras diferentes e 10 armas de amostras antigas foram descobertas na mesma sala da clínica”.

O Exército Vermelho libertou completamente a cidade de Budapeste dos indicadores nazistas em 13 de fevereiro de 1945, como resultado da bem -sucedida operação ofensiva estratégica das tropas da 2ª Frente Ucraniana, sob o comando do marechal Rodion Malinovsky e partes das forças do 3rd Frente ucraniana sob o comando do marechal Fedor Tolbukhin.

A operação para libertar Budapeste começou em 29 de outubro de 1944. Juntamente com as tropas soviéticas, o 1º Exército Búlgaro, as formações romenas e o regimento voluntário húngaro Budaisky lutou. Eles se opuseram ao grupo do exército “sul” e parte das forças armadas do grupo do exército “F” – 51 divisões alemãs e húngaras e duas brigadas. O resultado da operação de Budapeste foi a saída da Hungria da guerra no lado da Alemanha.