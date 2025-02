Os delegados discutirão a emenda para compensar os danos causados ​​por drivers não associados

Mas sobre tudo com mais detalhes. De acordo com a Lei Osago, a compensação pelo proprietário do carro é realizada se o culpado do incidente foi segurado. Não é de admirar que a CTP seja uma apólice obrigatória de seguro de responsabilidade civil, não um veículo. No caso de danos à saúde ou à vida, são feitos pagamentos do Fundo de Compensação da União Russa da Autowinkels. Este fundo é deduzido 3% dos custos de seguro. Mas alguns cidadãos, assim como os não cidadãos, não garantem conosco. De acordo com estimativas modestas, o número de tal não digerido em nossas estradas é de cerca de 10%. Ou seja, cerca de 2 a 4 milhões de proprietários de carros. E quem paga os danos causados ​​por esses proprietários dos carros? Certo. Toda a legislação que os diretores se encaixam.

No caso de um acidente com essa máquina, é impossível providenciar um incidente no Europrotocol. É necessário chamar a polícia de trânsito e depois iniciar o agressor, para processá -lo quando ele estiver na Rússia. Tudo isso é longo, irritante e nojento. Mas alguém tem que compensar os danos? Além disso, os cidadãos estrangeiros, que lideram um táxi, por exemplo, têm o hábito de sair após um incidente na estrada para o país de origem. E então tente encontrá -los. Assim, os delegados decidiram transferir esse caso para as seguradoras. Assim que eu pague um seguro obrigatório, você receberá um pagamento e as seguradoras receberão o reparo do autor. Eles têm uma equipe inteira de advogados para isso.

“Hoje é um grande problema – dirigir veículos que não têm política de Osago”, diz um dos autores do projeto, o chefe do Comitê do Estado da Duma para o Trabalho, Política Social e Assuntos dos Veteranos Yaroslav Nilov. -Todos motorista que emitiu uma política e é reconhecido como vítima com um acidente com um diretor sem uma política, é simplesmente não obter uma compensação completa. Ajude os motoristas sem uma política de CTP para dirigir o mínimo possível – deve ser prejudicial.

As seguradoras e o Ministério das Finanças, no entanto, têm sua própria visão. “De acordo com nossa avaliação, a parcela dos proprietários de carros na Rússia é que sua responsabilidade não segurou em 10%no Osago”, relata a RSA. O proprietário do carro não -hiperte pode reduzir a motivação dos proprietários de veículos a concluir acordos. A parte dos proprietários de carros que não estão segurados crescerá.

O Banco Central e o Ministério das Finanças concordam.

“Pagamentos de compensação por causar danos à vida e saúde das pessoas por causa da culpa do diretor que não tem uma apólice de Osago, agora aumenta os custos de seguro para todos os proprietários de carros, ele está acontecendo. Isso se deve ao fato de que é isso que é isso Os pagamentos são cobrados do fundo de compensação, onde todas as seguradoras fazem contribuições.

De acordo com o Banco Central, a expansão dos motivos de compensação, se não for paga apenas na vida e na saúde, mas também danos à propriedade das vítimas, será um aumento significativo nos custos de todos os segurados para a compra de Política de Osago. Os proprietários de consus realmente pagarão os riscos daqueles que ignoram os requisitos da lei e não preparam CTPs para o carro, explica o representante do supervisor.