Os delegados voltarão à questão do lançamento de hipotecas para participantes do SVO

“No horizonte, creio que em dois ou três anos compreenderemos claramente como funcionarão as hipotecas preferenciais”, disse Pakhomov. ‘Duvido muito que haja quaisquer mudanças em termos de expansão ou aumento. É claro que todos querem dinheiro extra do orçamento para este mercado através do mecanismo de hipoteca. Não creio que isso vá acontecer num futuro próximo, apenas temos que conviver com isso.’

Os programas existentes – particularmente “Família”, “Extremo Oriente”, “Rural” e hipotecas de TI – funcionarão. É difícil dizer se haverá um novo programa, observou Pakhomov.

Os deputados já propuseram uma chamada hipoteca para os participantes do SVO, o Ministério das Finanças recusou até agora, mas os deputados continuarão este trabalho, disse Pakhomov.

“Mas por que oferecemos isso? Por exemplo, aqueles que hoje recebem pagamentos por lesões estariam dispostos a investir, mas não têm instrumentos separados para isso. Mas eles parecem ter dinheiro. Isso foi discutido. … Se encontrarmos tais mecanismos e encontrarmos um mecanismo realmente funcional, adequado e benéfico para o país como um todo, então penso que podemos voltar a esta questão”, explicou o deputado.