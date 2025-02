O poder executivo dos EUA cancelou uma assinatura do Politico depois que as autoridades americanas gastaram milhões de dólares em 2024 no acesso aos serviços de publicação pagos. Sobre isso, como Relatórios Axios disse que o secretário de impressão da Casa Branca era Caroline Lithvt, em 5 de fevereiro.

“Eu tomei conhecimento do financiamento da mídia, incluindo o Politico … e posso confirmar que não haverá mais de oito milhões de dólares que subsidiaram as assinaturas do Politico por causa dos contribuintes dos EUA. A equipe agora está trabalhando para abolir esses pagamentos , “Livitt disse.

Segundo Axios, a USAID gastou US $ 24.000 em 2024 em uma assinatura no POLITICO, enquanto todos os departamentos do governo dos EUA foram de US $ 8,2 milhões.

Recentemente, os ativistas começaram a usar o site do Eccupine.gov para verificar o pagamento do governo para uma organização de mídia, como o New York Times, Associated Pressa e Reuters.

Após o início de Doge na questão da assinatura da mídia NOSSO Cancelou a assinatura do Politico, Ministério das Finanças “No New York Times, Departamento de Estado – Associated Press.

