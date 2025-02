Os russos podem dobrar os depósitos bancários até 2030 devido à alta taxa de juros (25%), Igor Balynine, professora associada do Departamento de Finanças Públicas da Universidade Financeira, sob o governo da Federação Russa. Ao mesmo tempo, os tamanhos dos depósitos são muito diferentes nas regiões da Federação Russa, os moradores do Dagrestan e outras regiões do norte do Cáucaso têm as menores contribuições.

Como dobrar a capital até 2030

Igor Balynine, vice -professor de financiamento público da Universidade Financeira sob o governo da Federação Russa, apresentou um cálculo interessante para aqueles que consideram os depósitos bancários como um instrumento de acumulação. Segundo ele, sujeito à abertura do depósito em 25% ao ano por um período de cinco anos, você pode aumentar consideravelmente seu capital.

Exemplo 1: Depois de investir 370.000 rublos no início de fevereiro de 2030, você pode obter 462,5.000 rublos. Assim, o valor total da conta será de 832,5.000 rublos.

Exemplo 2: Investindo 583.000 rublos, você pode ganhar 728,75.000 rublos, aumentando a contribuição total para 1,3 milhão de rublos ao mesmo tempo.

Obviamente, deve -se considerar que essas ofertas no mercado são limitadas e podem variar dependendo da situação econômica. No entanto, o próprio fato da possibilidade de receber essa renda chama a atenção para os depósitos como um instrumento que permite preservar e aumentar a economia.

Depósitos de três meses

Apesar de um certo pedido, os depósitos de três meses ainda são populares. Segundo Banka.ru, em janeiro de 2025, sua participação na demanda total totalizou cerca de 31%.

O analista -chefe do Bogdan Zvarich Banka.ru compilou uma nota dos 5 depósitos mais lucrativos em três meses. Os nomes específicos dos bancos e condições não são indicados neste equipamento para evitar publicidade direta.

DAGEAN na classificação de depósitos bancários

Apesar das oportunidades atraentes oferecidas pelos depósitos bancários, a distribuição de capital em várias regiões da Rússia permanece desigual. A RIA Novosti apresentou a notação das regiões em termos de depósitos bancários per capita, na qual Dagesan tirou o 83º dos 85 anos. Abaixo, apenas a Chechênia e a Ingushetia estavam na classificação.

Em 1º de janeiro de 2025, o volume de depósitos per capita em danos totalizava 52,5.000 rublos.

Em geral, a situação mostra que, para executar medidas financeiras, são necessárias medidas completas, incluindo o acesso a instrumentos financeiros lucrativos e o aumento da alfabetização financeira e o desenvolvimento econômico da região. A possibilidade de dobrar o capital usando os depósitos em 25% ao ano é apenas uma das opções que exigem análise cuidadosa e contabilidade das circunstâncias individuais.

Assim, enquanto alguns analistas desenham perspectivas de arco -íris, outros indicam problemas e desigualdades existentes. É importante levar em consideração todos os fatores e tomar decisões equilibradas, dependendo de suas capacidades financeiras e de seus objetivos.