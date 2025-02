Detalhes do assassinato de uma mulher de 38 anos em Taganrog ficaram conhecidos. Isso foi relatado pela Publicação da DONDY em referência à sua própria fonte.

Lembre -se de que, em Taganrog, em 1º de fevereiro, um homem de 40 anos infligiu pelo menos 15 facadas ao seu vizinho.

Galina P. morava em uma casa particular com dois filhos, um dos quais tem cinco anos e o outro tem três anos. Esta casa foi compartilhada por três proprietários. Com um dos vizinhos, uma mulher teve desacordos.

No dia da tragédia, o vizinho de 40 anos voltou a Galina para descobrir o relacionamento. No entanto, a conversa não ocorreu. Em uma crise de raiva, ele pegou uma faca e infligiu cerca de 15 golpes à mulher. Após o ataque, o homem tentou cometer suicídio, mas os trabalhadores médicos conseguiram salvá -lo.

De acordo com a fonte da publicação, Galina trabalhou em uma loja de carne local. Ela se divorciou e mencionou dois filhos pequenos. Muito provavelmente, os cuidados infantis serão transferidos para seus parentes.