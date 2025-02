Os detalhes horríveis surgem no incidente de Kerala Ragging, ‘Lesões infligidas ao divisor depois de vincular os berços’

Segundo a polícia, cinco estudantes do terceiro ano foram presos na faculdade de enfermagem do governo em Kottayam por supostamente perseguir os primeiros estudantes de ano.

Um caso foi registrado após uma denúncia de três alunos do primeiro ano que alegaram que os trapos haviam ocorrido no Instituto de Enfermagem, parte da Faculdade de Medicina do Governo, por cerca de três meses.

A denúncia afirma que em novembro passado foi quando o trapo começou.

Os detalhes arrepiantes emergiram do incidente de Kerala Ragging. De acordo com um relatório sobre o PTI, os alunos afirmam que foram forçados a se despir e submetidos a um abuso físico brutal, incluindo os pesos ligados a suas partes íntimas. Segundo relatos, bússolas e objetos semelhantes foram usados ​​para infligir lesões, com uma loção aplicada posteriormente.

Em um incidente alarmante em 13 de dezembro, um estudante de primeiro ano foi empatado, fez a loção o serviu e foi ferido com um divisor enquanto outro aluno foi forçado a filmar o ataque.

Além disso, a denúncia afirma que estudantes superiores frequentemente vencem os juniores e extorquiram o dinheiro aos domingos, usando dinheiro para comprar álcool. Em 16 de novembro, o réu supostamente forçou um aluno do primeiro ano a transferir ₹300 através do Google Pay and Hand Over ₹500 em dinheiro sob ameaças. A polícia verificou que o álcool foi comprado com dinheiro.

O que as autoridades da universidade disseram? As autoridades da universidade declararam que os alunos afetados não haviam informado funcionários, professores ou pais do abrigo sobre o abuso.

Ao receber a denúncia, a universidade tomou medidas rapidamente. Os estudantes acusados ​​foram suspensos, disseram as autoridades da universidade. A ação foi tomada depois que uma investigação realizada sob a lei anti -reprodução.

Kerala Ragging Horror: Quem são os estudantes presos? Os estudantes presos foram identificados como Samuel Johnson (20), Rahul Raj (22), Jeev (18), Rijil Jith (20) e Vivek (21).

