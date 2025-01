"Os documentos sobre os assassinos de Kennedy e Luther King são secretos": Trump faz história

Uma virada histórica. O Presidente dos Estados Unidos Donald Trump assinou uma ordem executiva para desclassificação de arquivos relacionados aos assassinatos do presidente John F. Kennedy, de seu irmão Bobby Kennedy e do líder do movimento afro-americano pelos direitos civis, Martin Luther King Jr. “Tudo será revelado”, disse Trump aos repórteres ao assinar a ordem no Salão Oval da Casa Branca. Entretanto, o Senado confirmou a escolha de Donald Trump para liderar a CIA, John Ratcliffe, que serviu como diretor da inteligência nacional durante o primeiro mandato do presidente.

Ele é o segundo membro de alto nível do novo governo a passar no exame Senado ao Secretário de Estado Marco Rubio. Mas, aparentemente, as ordens executivas do presidente Donald Trump serão seguidas por uma avalanche de ações judiciais. Isto foi explicado pelo Líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries. “Em resposta a toda a atividade que vimos esta semana, haverá uma avalanche de ações judiciais em nome do povo americano”, acrescentou, atacando mais tarde os seus colegas republicanos por apoiarem o perdão de Trump aos prisioneiros, em 6 de janeiro. , alguns dos quais cometeram crimes violentos contra policiais do Capitólio: “Que vergonha para meus colegas republicanos na Câmara dos Representantes. O que aconteceu ao apoio à polícia, disse Jeffries, citado pela CNN. Um juiz federal em Seattle bloqueou temporariamente a ajuda à polícia. Ordem executiva de Donald Trump para abolir o ius soli, relata o New York Times