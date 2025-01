Os dois primeiros prisioneiros do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro estão em liberdade após o perdão de Donald Trump

Dois irmãos condenados em conexão com o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio foram os primeiros manifestantes a serem libertados depois de receberem o perdão do presidente Donald Trump na segunda-feira, de acordo com uma reportagem.

Liberação horas após o perdão de Trump Andrew e Matthew Valentin, de Stroudsburg, Pensilvânia, foram libertados do Centro de Detenção Central em Washington, D.C., pouco antes da meia-noite, de acordo com uma reportagem do New York Post. A libertação ocorreu horas depois de Trump assinar um amplo perdão para cerca de 1.500 pessoas envolvidas na insurreição do Capitólio.

A Casa Branca descreve o perdão como um “momento monumental” Paul Ingrassia, representante da Casa Branca no Departamento de Justiça, confirmou os perdões, chamando-os de “momento monumental em nossa história”. Ele acrescentou: “Esta injustiça está terminando na América esta noite e este capítulo sombrio da história do nosso país está chegando ao fim”.

Trump cumpre promessa com perdões e comutações Trump concedeu indultos logo após assumir o cargo, para pessoas condenadas por crimes relacionados com o motim do Capitólio. Ele também comutou 14 penas de prisão, cumprindo uma antiga promessa de libertar aqueles que chamava de “nossos grandes reféns”. Trump já havia criticado o tratamento legal dispensado aos manifestantes de 6 de janeiro, descrevendo seus julgamentos e sentenças como injustos e severos.

Motins após as reivindicações eleitorais de Trump Os manifestantes invadiram o Capitólio depois de Trump, nos últimos dias do seu primeiro mandato, ter alegado que as eleições presidenciais de 2020 lhe tinham sido “roubadas”. O violento ataque interrompeu a certificação da vitória do Colégio Eleitoral de Joe Biden. O Departamento de Justiça posteriormente acusou 1.583 pessoas em conexão com o motim.

As sentenças e o papel dos irmãos Valentin nos distúrbios do Capitólio Os irmãos Valentin estavam entre os condenados mais recentemente pelo seu envolvimento. Matthew Valentin, 32, se confessou culpado de duas acusações criminais de agressão, resistência ou impedimento de policiais, enquanto seu irmão mais novo, Andrew Valentin, 27, admitiu ter agredido policiais com arma mortal. Cada um deles foi condenado a dois anos e meio de prisão, segundo reportagem do Pocono Record. Nenhum dos homens entrou no edifício do Capitólio, mas ambos estiveram envolvidos em confrontos violentos com as autoridades do lado de fora.

Acusações de agressão e roubo durante o motim Matthew foi acusado de agarrar um policial pelo pescoço e borrifar irritantes químicos nos policiais, enquanto Andrew jogou uma cadeira nos policiais e bateu em uma. A dupla também teria roubado cassetetes da polícia durante os tumultos.

Desculpas e remorso dos irmãos Valentin Em sua carta de desculpas, Andrew expressou remorso, escrevendo: “Minhas intenções nunca foram machucar ninguém e não posso acreditar que me comportei dessa maneira”. Matthew, segundo seu advogado, continua lutando contra a culpa por suas ações.

Fonte