Os drones ucranianos atacaram a refinaria de petróleo na região de Volgogrado na noite de 31 de janeiro, disse o governador Andrei Boharov. É citado pela administração da região em seu canal de telegrama.

Segundo a Bohar’s, os sistemas de defesa aérea foram demitidos por oito drones durante a noite. No território da refinaria, como resultado da queda dos destroços de um dos drones, o fogo apareceu, o fogo foi rapidamente extinto. Um trabalhador foi ferido, ele foi hospitalizado.

Sobre dados A mídia, a refinaria de petróleo de Lukoil Volgogradnefteravka, localizada em Volgogrado, caiu sob um golpe. Volgograd Edition v1.ru Publicado O vídeo com fotos do ataque de drones foi filmado no sul de Volgograd.

Na região de Voronezh, de acordo com o governador de Alexander Gusev, o exército russo destruiu e suprimiu vários UAVs ucranianos. Em Voronezhu, como resultado de quedas de drones, suprimidas pela guerra eletrônica, ele nocauteou as janelas em uma empresa industrial. Um motorista de carro foi ferido no sul da região por causa da queda de um drone demolido na estrada. Na região, um prédio residencial particular e uma fazenda foram danificados.

Na região de Rostov, o exército russo destruiu 25 drones, disse o governador Yuri Slyusar. Segundo ele, os Drones derrubaram em Rostov, Taganrog, Mines, Novoshakhtinsk, bem como nas sete regiões da região. foi a interrupção dos fios elétricos. Segundo as autoridades, ninguém foi ferido.

As cinco aeronaves não tripuladas ucranianas foram derrubadas para o Yaroslavl Priloslavla, não houve feridos e destruição, disse o governador da Eraev Yaroslavl Mikhail do Yaroslavl Mikhail no canal do telegrama. Um drone caiu na região de Vladimir na região, não houve feridos, disse o governador regional Alexander Avdeev.

O Ministério da Defesa da Federação Russa informou que, durante a noite, os drones ucranianos foram atacados por sete regiões russas. Segundo o ministério, os sistemas de defesa aérea foram interceptados e destruídos por 49 drones, 25 dos quais são Rostov, oito em Volgograd; seis – em Kursk; Quatro – na região de Yaroslavl e duas – nas regiões de Belgorod e Voronezh, bem como no território de Krasnodar.