As forças de defesa aérea russa na noite de 10 de fevereiro quebraram os drones ucranianos sobre Krasnodar, disse o prefeito da cidade de Evgeny Naumov no canal do Telegram. Segundo ele, os destroços do drone caíram em um edifício residencial na área do mercado de feno, danificando os espaços técnicos no telhado

Como o governador de Krasnodara, Veniamine Kondratyev, é o complexo residencial de “Central” está danificado, altura de 18 a 25 andares. Segundo o governador, “os destroços caíram sobre a superestrutura técnica no 19º andar do edifício”.

Segundo as autoridades, ninguém foi ferido como resultado da queda dos fragmentos, e os apartamentos não foram danificados.

O momento do drone drone atingiu os quadros do vídeo que Publicado Canal de telegrama Astra.

Atenção. Há um tapete no registro.

Os vídeos foram feitos em redes sociais após um ataque de drones a Krasnodar. O quadro mostra o edifício residencial danificado, bem como partes do drone na rua.

Drones ucranianos na noite de 10 de fevereiro também atacaram a região de Rostov, disse o governador Yuri Slyusar. Segundo ele, o distrito de Millerovsky caiu sob um golpe, os drones foram derrubados pelas forças de defesa aérea. Ninguém ficou ferido, sem destruição, disse o governador.

Além disso, à noite, os drones atacaram a região de Bryansk. Segundo o governador da região de Alexander Bogomaz, as forças de defesa aérea destruíram três drones, não houve feridos e destruição.

O Ministério da Defesa da Federação Russa anunciou que durante a noite, os sistemas de defesa aérea foram interceptados e destruídos por 15 drones ucranianos. Sete deles foram derrubados no território de Krasnodar, três na região de Bryansk, dois em Rostov, um a um nas regiões de Belgorod e Kursk. Além disso, um drone é um drone no território do crime em anexo.