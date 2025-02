Os ecologistas contaram como os invernos anormalmente quentes podem influenciar a natureza

Portanto, alguns animais podem vir da hibernação, para espécies individuais, isso causará problemas para encontrar alimentos – por exemplo, para proteínas, explicou ele.

Todas as espécies vivas sofrem com o aumento da temperatura do inverno e da falta de neve à sua maneira, diz o ativista ambiental Vladimir Ilyichev. Segundo ele, mesmo os mosquitos nessas circunstâncias correm o risco de cair da cadeia alimentar porque perdem sua reprodução média adequada sem derreter a mola da neve. Além disso, a neve derretida flui os buracos do ouriço no inverno, fazendo com que eles dormissem e batessem. Exatamente pelo mesmo motivo, os ursos podem acordar nas planícies.

“E é bom se eles armazenaram gordura suficiente para o inverno, o que simplesmente transformará a hibernação da hibernação em um secador. “O especialista observa.

Ele também se lembrou que as lebres são preenchidas e esclarecidas pelo inverno para serem menos perceptíveis na neve para predadores. Consequentemente, eles se tornam uma presa fácil para eles se não houver neve. As plantas também sofrem. O país que não é protegido pela neve no inverno, com geada, congela profundamente, que influencia criticamente o sistema radicular da grande maioria das plantas, e isso se aplica em particular às plantas perenes. As culturas de grãos são mais resistentes à geada, mas é claro que “saltos” nítidos de temperatura na ausência de uma camada de neve normal questiona o rendimento de quase todas as culturas.

Se a temperatura cair abaixo de -10 e permanecer por um longo tempo, e a cobertura de neve não aparecer – encontraremos consideráveis ​​erros de colheita, enfatizou o especialista que Khoroshilov.

Enquanto isso, o agronoma mais importante do grupo de progressos agro, Alexander Endovitsky, notou as mudas das culturas de inverno a essas temperaturas positivas. Então, 80% dessas culturas que compõem a maioria do trigo e da cevada já aumentaram. E 20%, principalmente culturas do final do SEVA, estão na fase de 1-2 folhas. Mas é claro que a temperatura positiva no inverno tem seus riscos, disse ele. Primeiro de tudo, isso se deve à distribuição esperada de vermes, doenças, infecções fúngicas e virais.

Depois de um inverno quente tradicionalmente mais pragas de jardim, Oleg Kobets, chefe do jardim de Bryansk anexado. Quanto mais tempo o gelo de inverno durar, menos folhetos, grafos de frutas, pulgões e outros insetos incomparáveis ​​sobrevivem, diz ele. E, em regra, um inverno suave precede os surtos de doenças vegetais, do oídio a um barco a vapor.

“Esse padrão é identificado há muito tempo por agronomas e, com processamento oportuno por composições selecionadas corretamente de uma ameaça séria, o jardim não constitui”, concluiu o especialista.

Enquanto isso, os meteorologistas prometem resfriar na maior parte da Rússia européia até o final desta semana, que será coberta pelo topo do anticiclone siberiano. Sob sua influência, a temperatura do ar será definida para a marca em zero graus. A primavera é prevista no início deste ano.