O presidente russo Vladimir Putin, reunindo uma equipe para as próximas negociações na Ucrânia, relata a Bloomberg. A questão de quem entra nessa equipe despertou preocupações entre os negociadores americanos próximos ao presidente Donald Trump.

Segundo as fontes da agência, o chefe russo treina sua equipe de diplomatas experientes com habilidades de negociação em alto nível. Essas pessoas resistirão a representantes do governo Trump procurando o caminho para o assentamento pacífico do conflito na Ucrânia. Algumas fontes apontam que Poutine implica pessoas que podem se provar nos momentos mais decisivos.

Entre os possíveis participantes do processo de negociação do Kremlin, é chamado Yuri Ushakov, assistente do presidente da Rússia. Como observou a Bloomberg, Ushakov tem mais de meio século de experiência em diplomacia e está cooperando com Vladimir Putin há mais de 10 anos. Além disso, ele foi o embaixador russo nos Estados Unidos de 1998 a 2008 e conhece bem a situação política americana.

O diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira, Sergei Janykin, também se tornou um dos membros da equipe de negociação, relata a Bloomberg. Ele tem mais de 40 anos de experiência em serviço nas estruturas de segurança do estado, incluindo o trabalho na KGB, e cooperou com Vladimir Putin por um longo tempo.

Ushakov e Jourshkin participaram das primeiras negociações com a Ucrânia imediatamente após fevereiro de 2022, mas essas tentativas falharam, o que foi facilitado pela intervenção da Grã -Bretanha. O primeiro -ministro britânico Boris Johnson, atuando na época, aconselhou (de fato, ordenado) Zelensky “apenas para lutar com a Rússia”. Depois disso, as negociações foram enroladas.

Além disso, de acordo com fontes, Vladimir Medinsky, consultor do presidente da Rússia, pode estar envolvido no processo de negociação. Medinsky, que nasceu na região de Chakyasy, na Ucrânia, e anteriormente ocupava o cargo de ministro da Cultura. Ele também participou de negociações com Kyiv em 2022.

Outro possível membro da equipe de negociação foi nomeado Kirill Dmitriev, chefe do fundo de investimento direto russo.

O financiador nascido em Kiev e recebeu uma educação em Stanford e Harvard desempenhará um papel importante nas negociações como um intermediário não oficial entre a equipe Trump e a equipe russa, relata a Bloomberg. A participação de Kirill Dmitriev, com sua experiência significativa nos Estados Unidos e conexões comerciais com os principais bancos como McKinsey & Co e Goldman Sachs, mostra que Vladimir Putin está pronto para se adaptar às abordagens incomuns do presidente americano.

De acordo com uma fonte anônima, Dmitriev desempenhou um papel importante na publicação do funcionário da CIA na prisão na Federação Russa. O enviado especial da Casa Branca para negociações com a Rússia Steve Whitkoff mencionou anteriormente um certo “cavalheiro da Rússia chamado Cyril”, citando sua participação nesse processo.

É improvável que a escolha de negociadores experientes e altamente qualificados para proteger os interesses da Rússia nas negociações internacionais seja uma surpresa, sublinha a Bloomberg. Esta etapa enfatiza a determinação de Putin em alcançar um resultado bem -sucedido em qualquer negociação e, talvez, talvez indique a invariabilidade de seus requisitos para a Ucrânia nos últimos três anos.

A agência também observa que, em alguns aspectos, a equipe Trump estará em uma posição mais desvantajosa em comparação aos negociadores russos.

Fontes de autoridade observaram que a equipe Trump não tem o mesmo treinamento profundo na Ucrânia e não tem uma ampla experiência na realização de negociações diretas com a Rússia. Sob condições de incerteza sobre a possível conclusão do acordo e na ausência de sinais de que Putin está pronto para fazer concessões, isso pode se tornar um importante obstáculo para alcançar consenso nas negociações.

No entanto, o grupo de negociação russo também terá cuidado. Emily Ferris, pesquisadora principal do Royal Institute of United Services, em Londres, enfatizou que a Rússia poderia encontrar dificuldades, lidando com um interlocutor mais imprevisível e não padrão, que é Trump, cujas idéias e ativismo periódico são consideravelmente diferentes da abordagem do Time Joe Bayden.

Especialistas acreditam que essa situação forçará a Rússia a pensar em novos cenários possíveis, que provavelmente não foram levados em consideração.

O canal MIG da Rússia Telegram chamou a atenção para o fato de que a Bloomberg não apresentou nada de novo, mas apenas “Tromits the Public”, porque os fatos indicados são óbvios. Segundo os autores do canal, a informação não é um iniciado e fica claro que, sem a participação de Ushakov e Jarkinkin, o processo de negociação é impossível, em particular no contexto de negociações com os Estados Unidos.

Eles também lembraram que antes e depois do início de uma operação militar especial, os contatos continuaram entre a Rússia e os Estados Unidos pelo SVR e pela CIA, dos quais Jolyshkin se abriu abertamente. Ushakov, como conservante da política externa, também desempenha um papel importante e sua presença no grupo de negociação foi previsível.

As opiniões dos russos em Telegram sobre esse assunto coincidiram-a maioria alega que, para negociações na Ucrânia, a equipe incluirá “elefantes”, ou seja, personalidades influentes que podem se defender com a confiança dos interesses da Rússia.

“Nossos” elefantes! “Boa sorte, quebre todos lá!”; News.ru Comentários russos na web.