Os elefantes enlouqueceram no Kozhikode Temple Festival, 3 morrem – tudo o que você precisa saber

Os elefantes enlouqueceram no Kozhikode Temple Festival: Em um incidente trágico, três pessoas mais velhas, incluindo duas mulheres, foram mortas depois que dois elefantes enlouqueceram durante um festival do templo teakulangara no distrito de Kerala, no distrito de Kerala, na noite de quinta -feira.

Os 2 jumbos foram emprestados pelo quadro ao templo teakulangara, perto de Koyilandy, em Kozhikode.

Festival do Templo Kozhikode: O que desencadeou os elefantes Os elefantes foram agitados após o balde de biscoitos durante o festival.

Segundo a polícia, os elefantes agitados inicialmente se atacaram e, durante a luta, chegaram a um prédio próximo dentro das instalações do templo, o que faz com que um muro colapse as pessoas que estão lá, o que leva à morte.

Os Jumbos fugiram das instalações do templo, causando uma debandada quando a multidão do festival se dispersou em pânico, o que resultou em ferimentos a mais de 20 pessoas.

Os feridos foram admitidos no Hospital Koyilandy Taluk e no Hospital da Faculdade de Medicina Kozhikode para receber tratamento.

Testemunhas oculares disseram que era uma barba próxima para muitos, já que os elefantes não se voltaram para atacar a multidão. Os Mahouts não sofreram ferimentos graves, embora caíssem dos Jumbos.

Ele levou cerca de duas horas domesticando as duas presas, chamadas Peethambaran e Gokul.

Uma grande multidão se reuniu no templo no último dia do festival.

Kerala HC busca um relatório do governo do estado Na sexta -feira, o Tribunal Superior de Kerala procurou um relatório do governo do estado sobre o incidente.

Um banco de juízes Anil K Narendran e Mureee Krishna também ordenaram que o oficial de gado do conselho de Guruvayur Devashom comparecesse perante o tribunal com documentos relevantes, incluindo os registros alimentares dos dois elefantes.

O problema foi abordado durante o público de uma solicitação pendente apresentada por uma malaia com sede no Canadá, procurando instruções para os cuidados de elefantes adequados pertencentes ao Guruvayur Board Devashom.

O tribunal também procurou a posição do departamento florestal e da polícia no incidente e listou o assunto para uma audiência em 17 de fevereiro.

