Os engenheiros de energia da Ugra concluíram um projeto de investimento no valor de 47,8 milhões de rublos

Os engenheiros de energia do Rosseti Tyumen substituíram e fortaleceram os projetos de apoio das linhas de eletricidade. Para reduzir o comprimento dos vãos e observar a distância normativa do solo, os especialistas instalaram um suporte de concreto armado intermediário extra de 11 metros de altura. Mais de 5 km de fio de aço com um peso de quase 3 toneladas, cerca de 2 km de cabo e reforço linear foram montados na linha. Além disso, a instalação linear foi equipada com seis novos desconexão e um seker moderno com funções de controle remoto e contabilidade comercial de eletricidade.

A reconstrução da companhia aérea a cabo aumentou a confiabilidade da fonte de alimentação de parcerias de jardim na área de Surgut-a maior cidade de Khanty-Mansi Autonomous Okrug-YuGra.

Um comunicado de imprensa e foto são fornecidos pela Rosseti Tyumen JSC.