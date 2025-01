Os especialistas acabaram de me dizer que essas cores de cabelo parecem "Data" em 2025: aqui está o que perguntar

Eu entendo, cabelo é uma coisa muito pessoal – e isso é parte do que torna as tendências de cabelo tão subjetivas. No entanto, quando se trata de tendências de coloração de cabelo, elas podem ser Realmente polarizador. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, então é tudo uma questão de escolher os tons que funcionam para você. Dito isto, com muitas opções disponíveis, pode ser útil obter a opinião de um especialista sobre quais cores de cabelo parecem “datadas” e quais tons parecem tão frescos. É aqui que eu entro.

Embora, como editora de beleza, eu nunca diria para você não escolher a cor de cabelo de sua escolha, que eu pode help with orienta sobre os tons mais recentes que todos estão optando por esta estação (as morenas de inverno estão se divertindo, aliás) e, posteriormente, os tons que estão optando por evitar.

Com toda uma rede de contatos líderes do setor à nossa disposição, decidi entrar em contato com os especialistas e obter suas opiniões sobre as cores de cabelo mais “datadas” de 2025. Falei com Samantha Cusick renomado cabeleireiro e fundador do Sta Studios E Samantha Cusick Londres E cabeleireira e especialista em cuidados com os cabelos, Chloé Swift que compartilhou tantas ótimas recomendações comigo. Então, se você está interessado em cores de cabelo, você não vai veja-nos optando por este ano (e o que usaremos em vez disso) e continue navegando.

Pausa: loiro platinado

Vestir: Loiro camurça escuro

Em primeiro lugar, Rápido diz que está trocando tons loiros platinados por tons mais escuros. “As loiras platinadas caíram em desuso devido à alta manutenção, às idas muito frequentes ao salão e ao alto custo. Sem contar que nem todo mundo é adequado para o loiro platinado”, explica. “Existem opções de loiros muito melhores para a maioria de nós, como o loiro ‘camurça escuro’ de Sydney Sweeney, que incorpora reflexos escuros para combinar com sua cor de base natural e manter uma raiz natural.”

Esse tom loiro mais profundo não só parece muito caro, mas também evita que você tenha que fazer idas regulares ao salão. O que há para não gostar?

Lustre Luzes de cacau super brilhantes O gloss Glaze é perfeito para morenas com mechas loiras ou balayage. Esta fórmula nutritiva irá realçar a cor do seu cabelo e adicionar um lindo brilho.

Este look tem como objetivo destacar suas raízes naturais, então mantenha-as frescas usando este shampoo desintoxicante Ouai uma vez por semana.

Pausa: Cowboy Cobre

Vestir: Cherry Cola

O cabelo “Cowboy Copper” estava em toda parte no ano passado, mas Cusick diz que 2025 será sinônimo de tons cereja-cola. “Mesmo que o cobre cowboy sempre tenha seus fãs, está começando a parecer um pouco unidimensional”, explica ela. ‘Em vez disso, opte por Cherry Cola, um vermelho escuro com tons roxos profundos. É sensual, sofisticado e funciona maravilhosamente bem em diferentes texturas de cabelo e tons de pele, adicionando a quantidade certa de drama sem parecer muito forte.

É o tom perfeito para os meses de inverno e fica muito chique quando combinado com um acabamento brilhante.

Davines Shampoo Alquímico Vermelho Melhore seus tons de vermelho cereja com este shampoo intensificador de cor da Davines.

Oribe Condicionador para uma cor linda Não se esqueça de um condicionador hidratante para adicionar brilho digno de salão.

Pausa: Marrom frio

Usar: tons de café

Embora os tons marrons frios sejam bastante atemporais, há uma nova tendência para experimentar em 2025. “Os marrons frios e planos estão sendo substituídos por tons ricos de café expresso e mocha”, Cusick me diz. “Esses tons têm uma profundidade brilhante que parece luxuosa e multidimensional, e são perfeitos para quem quer adicionar calor e brilho aos cabelos sem ser muito ousado.”

Tenho notado que muita gente está optando por tons mais quentes nesta estação e na minha opinião esses tons aveludados ficam tão luxuosos.

dpHUE Brilhante em marrom escuro Essa cor de cabelo é tão linda com acabamento brilhante, por isso recomendo este tratamento de condicionamento profundo para aumentar o brilho da dpHUE.

Redken Shampoo e Condicionador Acid Color Gloss Um bom shampoo e condicionador para cabelos coloridos também ajudam a realçar o brilho.

Pausa: destaques

Desgaste: varredura contínua

Lembra quando todas as celebridades estavam optando por destaques fortes e grossos ou peças prateadas? De acordo com Cusickeles foram oficialmente substituídos por uma balayage suave e perfeita. “Essa técnica mistura luzes e luzes baixas para um look mais natural e bronzeado”, explica ela. ‘É tudo uma questão de movimento e dimensão, e não de contraste, o que faz com que o cabelo pareça fresco e moderno sem esforço.’

Essa técnica não apenas parece moderna, mas também requer muito menos manutenção. Já faço balayage há algum tempo e só preciso pintar o cabelo duas ou três vezes por ano.

Olaplex Shampoo tonificante violeta No.4p para cabelos loiros Mantenha sua balayage loira fresca e vibrante com um shampoo roxo.

K18 Máscara capilar de reparação molecular sem enxágue O alvejante pode danificar suas pontas, mas esta máscara capilar K18 ajudará a trazê-las de volta à vida.

Pausa: loira cinza

Cor: Loiro dourado

Por último, mas não menos importante, diga adeus ao loiro cinza e olá ao loiro dourado. “Durante anos, o louro acinzentado dominou os salões e os feeds do Instagram, mas em 2025, tudo gira em torno de tons quentes e dourados”, diz Cusick. ‘Pense em loiras mel, caramelo e manteiga que adicionam profundidade e brilho ao seu visual. Esses tons não são apenas mais ricos, mas também complementam uma gama mais ampla de tons de pele, tornando-os uma atualização universalmente lisonjeira.

Não sei sobre você, mas mal posso esperar para experimentar essa tendência com a aproximação da primavera e do verão.

Christophe Robin Máscara de variação de tonalidade – Loiro Dourado Hidrate os cabelos com esta máscara nutritiva de Christophe Robin desenvolvida especificamente para tons loiros dourados.