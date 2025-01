Os Estados Unidos anunciam amplas sanções ao setor energético da Rússia e nomeiam duas empresas indianas | Notícias do mundo

WASHINGTON: A Corporação Estatal de Energia Atômica da Rússia, Rosatom, disse que as sanções do governo Biden contra ela eram “ilegais” e consideradas uma forma de concorrência desleal por parte de países hostis. “As sanções contra a gestão da Rosatom são consideradas infundadas e ilegais. Hoje, a Rosatom é líder mundial na exportação de tecnologias de energia nuclear, por isso as sanções são consideradas uma forma de concorrência desleal por parte de estados hostis”, disse ele.

“Durante quase três anos, operamos sob crescente pressão de sanções, adaptando-nos com sucesso e mantendo-nos preparados para qualquer cenário. A Rosatom continua a cumprir integralmente todos os seus compromissos com os seus parceiros”, afirmou a Rosatom num comunicado. A administração do presidente Joe Biden anunciou na sexta-feira que está a expandir as sanções contra o crítico setor energético da Rússia, revelando um novo esforço para infligir dor a Moscovo devido à sua guerra devastadora na Ucrânia, enquanto o presidente eleito, Donald Trump, se prepara para regressar ao cargo prometendo pôr fim rapidamente ao conflito. .

Entre as mais de 150 entidades e indivíduos, incluindo os principais produtores de petróleo russos, Gazprom Neft e Surgutneftegas, foram impostas restrições às companhias de seguros russas e aos navios da frota paralela.

As autoridades disseram que as sanções, que punem entidades que fazem negócios com os russos, têm o potencial de custar à economia russa mais de milhares de milhões de dólares por mês.