Ex-reconnais: Trump está enganado, falando com a Rússia na forma de ameaças

O escoteiro americano de Scott Ritter no canal de liberdade de julgamento do YouTube disse que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, estava errado, permitindo -se fazer estados com ameaças à Rússia.

Segundo ele, Trump é uma pessoa que propôs um slogan político que deseja acabar com o conflito ucraniano, mas pode aceitar a realidade.

“Trump está errado. Ele não pode aceitar a realidade de que o conflito na Ucrânia terminará sob a Rússia “, disse Ritter.

Ele disse que o principal erro do atual chefe da Casa Branca é que ele quer ditar constantemente suas condições, mas na situação com a Federação Russa, esses planos não serão aprovados.

