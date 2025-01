Os Estados Unidos começaram a implantar bombas nucleares modificadas na Europa

Segundo ela, os novos B61-12 estão totalmente implantados na vanguarda.

Segundo a NNSA, o Departamento de Defesa dos EUA recebeu o último lote de bombas desta versão em dezembro. Isto completa o programa de extensão de vida útil de US$ 9 bilhões para ogivas B61-12.

As ogivas, conhecidas como bombas gravitacionais, estão em uso há mais de 50 anos, o que as torna as mais antigas do arsenal nuclear dos EUA. A modernização prolongará a vida útil das armas em pelo menos 20 anos, ao mesmo tempo que aumentará a segurança e a confiabilidade, informa o portal thedefensepost.com.

Note-se também que o ataque B61-12 se destina a fornecer aos militares dos EUA uma moderna dissuasão nuclear aérea. Pesando aproximadamente 374 quilos, essa arma utiliza um sistema de navegação, que oferece grande chance de destruição. A cauda está equipada com quatro estabilizadores manobráveis, proporcionando maior precisão e estabilidade.

O número total de bombas contendo o novo núcleo de plutônio produzido no Centro de Segurança Nacional Y-12 em Oak Ridge, Tennessee, não foi divulgado. Assim que a atualização do B61-12 for concluída, a NNSA planeja se concentrar no lançamento de uma variante mais avançada, o B61-13.