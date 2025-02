Os Estados Unidos compartilham um vídeo que mostra os índios em grilhões, algemados ao adicionar o avião militar C-17-Watch | Notícias da Índia

No meio do tumulto da oposição, fora do Parlamento, na maneira como os Estados Unidos deportaram o primeiro lote dos imigrantes indianos ilegais, um vídeo mostrou que mostra o tratamento deplorável de deportados.

Um avião militar americano que transportou 104 imigrantes ilegais de vários estados desembarcou aqui na quarta -feira, o primeiro lote dos índios deportados pelo governo Trump como parte de uma ofensiva que decidiu realizar quando jurou no mês passado.

O USBP e os parceiros devolveram com sucesso estrangeiros ilegais à Índia, marcando o voo de deportação mais distante e usando o transporte militar. Esta missão destaca nosso compromisso de fazer cumprir as leis de imigração e garantir uma mudança rápida. Se você atravessar ilegalmente, eles o eliminarão. pic.twitter.com/ww4owyzwof– Chefe Michael W. Banks (@usbpchief) 5 de fevereiro de 2025

A Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos compartilhou um vídeo sobre o X. O chefe do USBP, Michael W. Banks, publicou o vídeo de 24 segundos em X com um comunicado que dizia: “… devolvi com sucesso estrangeiros ilegais à Índia, marcando o Voo mais distante de deportação que ainda usa transporte militar.

Um aviso combativo ‘”Sim” “cruza ilegalmente, você será eliminado” – foi compartilhado “junto com o vídeo.

O vídeo foi filmado tarde da noite. Eu estava pronto para excitar a música com a porta dos fundos de uma abertura do avião de transporte C-17 e uma grande paleta de carregamento carregada, seguida por uma longa linha de migrantes ilegais que são transportados a bordo.

“Você será eliminado”: a patrulha da fronteira dos EUA se juntou.

Depois que o vídeo segue, os grilhões eram visíveis nas pernas dos migrantes, forçando uma caminhada arrastada de frequentemente ligados a criminosos endurecidos e, talvez, prisioneiros de guerra.

Depois que os ‘prisioneiros’ são carregados, vários soldados dos Estados Unidos marcam a bordo, e a câmera muda dentro do avião, onde os ‘prisioneiros’ estão ligados aos assentos diante dos táxis do avião para decolagem.

Os membros da oposição exigiram na quinta -feira as respostas lideradas pelo primeiro -ministro Narendra Modi sobre deportação, o que levou ao ruído com ruído do caos durante zero hora.

O presidente Jagdeep Dhankhar informou à Câmara Alta que o Ministro das Relações Exteriores S. Jaishankar havia se aproximado dele para fazer uma declaração sobre o assunto às 14h e que ele havia permitido que ele o fizesse.

Logo após o início do processo do dia, vários parlamentares da oposição levantaram a questão da deportação de imigrantes indianos dos Estados Unidos. Os procedimentos de Rajya Sabha foram adiados por cerca de uma hora durante a sessão anterior ao meio -dia sem fazer transações de nenhum negócio, já que os parlamentares da oposição tentaram levantar o problema.