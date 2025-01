Os Estados Unidos compraram o número máximo de peças de aeronaves da Federação Russa em três anos

Observa-se que, após os resultados do mês anterior, o volume de compras dessas peças foi de US$ 7,6 milhões.

“Este foi o maior valor mensal desde fevereiro de 2022”, dizia o comunicado.

Ao mesmo tempo, em comparação com novembro de 2023, as importações aumentaram 1,6 vezes.

A agência esclareceu que os americanos eram os mais propensos a comprar trens de pouso e peças de aeronaves (US$ 6,97 milhões) em novembro.

A propósito, as principais fontes de componentes para os Estados Unidos no último mês do outono foram a Grã-Bretanha (US$ 281 milhões), a França (US$ 195 milhões) e o Canadá (US$ 146 milhões).