Os Estados Unidos congelam quase toda a ajuda externa, exceto alimentos e armas, para Israel e Egito | Qual é o impacto global?

Ao justificar o congelamento, Rubio escreveu que era impossível para a nova administração avaliar se os compromissos de ajuda externa existentes “são não duplicados, eficazes e consistentes com a política externa do Presidente Trump”.

Há muito que Washington utiliza a ajuda como ferramenta da sua política externa, dizendo que se preocupa com o desenvolvimento e contrastando-a com a China, que se preocupa principalmente com a procura de recursos naturais.

“Durante anos, os republicanos no Congresso condenaram o que consideram uma falta de credibilidade dos EUA face a países como a China, a Rússia e o Irão”, disse o deputado Gregory Meeks, o principal democrata no Comité de Relações Exteriores da Câmara. Deputados, e representante Luis Frankel.

Os legisladores do rival Partido Democrata disseram que mais de 20 milhões de pessoas dependiam de medicamentos através do PEPFAR e 63 milhões de pessoas de esforços anti-malária financiados pelos EUA, incluindo redes mosquiteiras.

Rubio também abriu uma exceção para as contribuições americanas para a assistência alimentar de emergência, com a qual os Estados Unidos têm contribuído após crises em todo o mundo, incluindo o Sudão e a Síria.

