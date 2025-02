Os Estados Unidos dizem que os navios do governo agora podem viajar pelo canal do Panamá sem taxas

Os navios do governo dos Estados Unidos agora podem viajar Canal do Panamá Sem acusações, o Departamento de Estado Ele disse quarta -feira.

“Os navios do governo dos Estados Unidos agora podem viajar pelo canal do Panamá sem taxas de carga, salvando o NÓS Milhões de governo por ano “, disse o departamento de sua conta X.

Ele disse que o governo do Panamá concordou em não coletar taxas para que o governo dos Estados Unidos seja transmitido pelo Canal do Panamá.

A medida ocorre dias após o secretário de Estado, Marco Rubio, visitou o Panamá como parte de sua primeira visita ao exterior à América Central e ao Caribe.

No domingo, Rubio se encontrou com o presidente panamenho José Raúl Mulino e o ministro das Relações Exteriores Javier Martínez-Caza, na Cidade do Panamá para enfrentar desafios críticos regionais e globais.

Rubio disse aos líderes do Panamá que reduzissem a suposta influência chinesa na área do canal do Panamá ou que o governo Trump adotaria “medidas necessárias” para fazê -lo.