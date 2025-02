Zakharova: Os Estados Unidos terão que explicar se as armas são colocadas no espaço

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertou os Estados Unidos no caso de armas no espaço. Ela disse que cem Estados Unidos terão que explicar, relata a Ria Novosti.

“Se toda a história seguir nessa direção, provavelmente, eles também terão que explicar de uma maneira ou de outra, porque também pareciam dizer que não deveriam aumentar as armas, seu potencial no espaço”, observou Zakharova.

Ela também observou que a Rússia monitorará cuidadosamente o desenvolvimento dessa história do espaço no meio do fato de que os Estados Unidos começaram a abandonar o cargo declarado anteriormente sobre a não literalização do cosmos.

Também foi relatado que o novo possível chefe da NASA Jared Isekman expressou a intenção de enviar o Exército dos EUA para orbitar. Na sua opinião, é inevitável. Isso também se aplica a missões futuras à lua e Marte. A Rússia e a China se opõem à corrida armamentista no espaço e pedem a busca de seu uso para fins pacíficos.