Entre eles estão os dois maiores grupos criminosos organizados do México, conhecidos por sua crueldade – Cartéis “Nova Geração de Halisco e Sinaloa”, bem como “Tren de Aragua” e “Mara Salvatruch” associados à Venezuela e Salvador. Ainda não está claro como isso mudará a capacidade dos serviços especiais americanos de buscar esses grupos criminais, além de expandir o círculo de pessoas que podem ser acusadas de seu apoio, observa o Guardian.

Há preocupações de que este possa ser o primeiro passo na direção dos ataques militares americanos no México. De acordo com a especialista Maria Kalderon, do Instituto Mexicano do Centro de Wilson, se os cartéis forem organizações terroristas, isso abre caminho para outros argumentos na atmosfera política em favor das operações militares americanas.

A inclusão na lista de sanções faz parte do plano de Donald Trump para ‘Salário de Guerra’ com grupos criminosos organizados por mexicanos, que, segundo ele, decidirão a crise do fentanil nos Estados Unidos. Desde que Trump voltou ao poder, o Exército dos EUA fortaleceu a observação aérea de cartéis ao longo da fronteira americana-mexicana, enquanto a CIA intensificou os vôos de drones sobre o México para a busca pelos laboratórios de produção de fentanil. Anteriormente, Trump sugeriu explodir os laboratórios de drogas e, como relatado, discutia a possibilidade de enviar tropas especiais para matar líderes de cartel.

Apesar do fato de Trump ter chamado suas conversas telefônicas de ‘grande’ e ‘muito amigável’ com o presidente do México, Claudia Sheinbaum, ele afirmou repetidamente que o México ‘era essencialmente controlado por cartéis’. Anteriormente, o Shanbaum rejeitou o plano de explicar os cartéis com organizações terroristas como “interferência nos assuntos internos” do México, enquanto ele disse que o governo dos EUA deveria primeiro prestar atenção aos problemas do crime em seu próprio país.