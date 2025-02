Os Estados Unidos impõem novas sanções destinadas ao comércio de petróleo do Irã

Ele NÓS Na segunda -feira, ele sancionou mais de 30 pessoas, navios e empresas acusadas de facilitar o ilícito Vendas de petróleocomo ele Administração Trump retornou à política de “pressão máxima” em Irã.

“O Irã continua a depender de uma rede sombria de embarcações, carregadores e corredores para facilitar suas vendas de petróleo e financiar suas atividades desestabilizadoras”, disse o secretário do Tesouro “, disse o secretário do Tesouro. Scott apostasAcrescentando que os Estados Unidos usarão todas as ferramentas disponíveis para apontar para todos os suspeitos da cadeia de suprimentos de petróleo do Irã.

Entre os designados está o chefe da Companhia Nacional de Petróleo do Irã e da companhia de terminais de petróleo do Irã, além de várias empresas e entidades comerciais com sede na EAU, Índia e China.

De acordo com o Tesouro, as sanções bloqueiam qualquer propriedade ou interesse na propriedade pertencente às pessoas e entidades designadas nos Estados Unidos, ou sob o controle do povo americano. As entidades que são 50% ou mais de propriedade, direta ou indiretamente, por uma ou mais indivíduos ou organizações bloqueadas também estão sujeitas a sanções.

“A ação de hoje representa uma etapa inicial para realizar a campanha do presidente Trump da pressão máxima sobre o regime iraniano. Interrompe os esforços do Irã para acumular o rendimento do petróleo para financiar as atividades dos terroristas”, disse o Departamento de Estado em comunicado separado. “Continuaremos a interromper correntes de financiamento tão ilícitas para as atividades malignas do Irã. Enquanto o Irã dedica sua renda energética a financiar ataques a nossos aliados, apoiando o terrorismo em todo o mundo ou seguindo outras ações desestabilizadoras, usaremos todas as ferramentas em nossa disposição assumir a responsabilidade do regime “.

Teerã ainda não respondeu às últimas sanções dos EUA.