Os Estados Unidos permitem mais ajuda humanitária à Síria após a queda de Assad

(Bloomberg) — O governo Biden está oferecendo alívio limitado das sanções à Síria para aumentar o fluxo de ajuda humanitária após a queda do presidente Bashar al-Assad.

O Departamento do Tesouro disse em comunicado na segunda-feira que autorizará tais transações por seis meses. As autorizações, conhecidas como licenças gerais, permitem atividades comerciais limitadas, como embarques de grãos, vendas de energia e eletricidade. A importação de petróleo ou produtos petrolíferos sírios para os Estados Unidos ainda é proibida.

As duras sanções impostas à Síria durante muitos anos não estão a ser levantadas. Mas o Tesouro está a deixar claro que os grupos de caridade e outros governos terão mais espaço para se envolverem com o novo governo da Síria quando se trata de satisfazer as necessidades básicas do povo do país.

“O fim do governo brutal e repressivo de Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irão, proporciona uma oportunidade única para a Síria e o seu povo se reconstruírem”, disse o subsecretário do Tesouro, Wally Adeyemo, num comunicado. “Durante este período de transição, o Tesouro continuará a apoiar a assistência humanitária e a governação responsável na Síria.”

Os Estados Unidos têm lutado para saber como responder à situação na Síria após a derrubada de Assad pelos rebeldes liderados por Ahmed Al-Sharaa, agora o líder de facto do país. A administração está a tentar adaptar-se à nova situação política e ao mesmo tempo agir com cautela com o grupo conhecido como HTS.

O HTS, anteriormente conhecido como Frente Al-Nusra, foi designado como organização terrorista pelos Estados Unidos desde 2014, o que significa que enfrenta as suas próprias sanções paralisantes. Nenhum investimento privado será autorizado ao abrigo das licenças gerais alargadas, uma vez que a Casa Branca procura mais garantias do HTS sobre como irá governar a Síria, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, a quem foi concedido anonimato para discutir deliberações internas sensíveis.

Os Estados Unidos angariaram uma recompensa de 10 milhões de dólares para Al-Sharaa depois de este se ter reunido com uma delegação norte-americana em Damasco, em Dezembro.

A nova licença não elimina quaisquer sanções nem desbloqueia quaisquer propriedades ou interesses de pessoas sancionadas, incluindo Assad e seus associados, o Banco Central da Síria ou o HTS, afirmou o Departamento do Tesouro em comunicado.

Outros países agiram rapidamente para aprofundar os laços económicos com a Síria nas semanas desde que Assad fugiu para Moscovo. No final do mês passado, a Türkiye disse que quer ajudar a aumentar a produção de petróleo e gás natural na Síria. As autoridades turcas também estão a trabalhar em formas de satisfazer as necessidades de electricidade da Síria, depois de mais de uma década de conflito ter danificado a infra-estrutura do país, de acordo com o ministro da Energia turco.

–Com a ajuda de Courtney McBride.

Mais histórias como esta estão disponíveis em www.bloomberg.com

Fonte