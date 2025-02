Em uma importante mudança de política, os Estados Unidos da América quebraram seus aliados do lado da Rússia durante a votação sobre duas resoluções do Conselho de Segurança da ONU relacionadas à guerra da Ucrânia. Isso mostra a abordagem do presidente dos EUA, Donald Trump, na reparação de laços com a Rússia e encerrando a guerra da Ucrânia o mais rápido possível. Enquanto os Estados Unidos se juntaram à Rússia para votar contra uma resolução apresentada pela Ucrânia e nas nações ocidentais condenando a invasão da Rússia, Índia e China se abstiveram da votação.

No terceiro aniversário da invasão da Rússia, as nações ocidentais desafiaram Trump ao aprovar duas resoluções que nomeiam Moscou como agressor na Ucrânia. A resolução foi adotada com 93 votos a favor, 18 contra e 65 abstenções, significativamente inferiores aos 141 votos, uma resolução semelhante recebida em 2023 em meio a tensões crescentes.

Uma resolução patrocinada pelos Estados Unidos que inicialmente não nomeou a Rússia como invasor foi estrategicamente alterada pelas nações ocidentais para rotular explicitamente Moscou como o agressor. Frustrado com as mudanças introduzidas pelo representante permanente da França, Nicolas de Riviere, enquanto o presidente Emmanuel Macron estava em Washington para conhecer Trump, os Estados Unidos finalmente se abstiveram de sua própria proposta.

Os Estados Unidos, que estão discutindo diretamente com a Rússia um acordo de paz para a Ucrânia, considera que a condenação de Moscou interfere em sua iniciativa. Trump conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seus representantes se reuniram com Moscou em Riad para explorar uma maneira de terminar a guerra que começou em 24 de fevereiro de 2022 e devastou a Ucrânia e também afetou a Rússia.

Justificando não atribuir culpa, o secretário de Estado, Marco Rubio, descreveu na sexta -feira “uma resolução simples e histórica” ​​para “desenhar um caminho para a paz”.

Repetindo que, na Assembléia, o representante permanente dos Estados Unidos, Dorothy Shea, disse que as resoluções anteriores que condenaram as resoluções da Rússia “não foram capazes de parar a guerra”.

A resolução americana “espera, não vice -versa”, disse ele, “este é um momento real, um momento histórico”. “Isso nunca esteve na Ucrânia” e a resolução abordará o impacto global da guerra “, disse ele. A emenda patrocinada pela Rússia para a resolução da Ucrânia para inserir” causas de raiz “do conflito falhou com os Estados Unidos, obtendo Apenas 31 votos, enquanto 71 votaram contra e 59 se abstiveram.

As emendas patrocinadas pela França para os Estados Unidos invocaram a carta da ONU e condenaram a invasão da Rússia, foram adotadas ao girar, apesar dos votos negativos de Washington e Moscou.