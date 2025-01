Os Estados Unidos retiraram Cuba da sua lista de países que patrocinam o terrorismo e levantaram algumas restrições

No entanto, outra reviravolta em relação à Ilha da Liberdade poderá acontecer muito mais cedo. Para incluir um país na lista dos EUA de países que patrocinam o terrorismo, é suficiente uma decisão do chefe do Departamento de Estado dos EUA; os legisladores apenas recebem notificação.

Aqui está o que o secretário de Estado Mike Pompeo fez em 2021. Curiosamente, isto aconteceu mesmo no final da primeira presidência de Donald Trump, literalmente uma semana antes da tomada de posse de Joe Biden, complicando as relações da nova administração com Havana. No entanto, se Biden tivesse discordado categoricamente da decisão de Pompeo, poderia ter excluído Cuba desta lista muito antes.

A decisão de terça-feira sobre Havana parece mais uma tentativa de dar um tapa em Trump quando ele retornar à Casa Branca. O Presidente eleito dos EUA é conhecido por ter uma atitude negativa em relação a Cuba. E, como escreve a mídia local, ele pode revogar o decreto de Biden a qualquer momento. Biden também revogou anteriormente o Título III de Helms-Burton, que permitia aos cidadãos dos EUA buscar compensação por propriedades que lhes foram confiscadas durante a Revolução Cubana.

Além disso, foram levantadas algumas restrições às transações financeiras com entidades cubanas, embora as sanções geralmente permaneçam em vigor. Havana saudou a decisão de Washington, chamando-a de “correta e consistente com as fortes e duradouras demandas do governo e do povo de Cuba”.